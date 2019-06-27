Selde hayatını kaybeden yaşlı adam böyle sürüklenmiş
16 dakika önce
Selde hayatını kaybeden yaşlı adam böyle sürüklenmişTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in sulara kapılma anı anbean kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
Selde hayatını kaybeden yaşlı adam böyle sürüklenmiş
TRABZON - Trabzon
'un Araklı
ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in sulara kapılma anı anbean kaydedildi.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Selde büyük zarar gören Çamlıktepe mahallesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir derenin yükselen suyuna karşı koyamadı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir'in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, o dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Sel, O'nu işte böyle aldı
Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı
Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine yanıt verdi
Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı