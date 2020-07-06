Selde hayvanları telef olan adama koyun ve kuzu hediye etti - Son Dakika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Büyükbelen Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde koyun ve kuzusu akıntıya kapılarak telef olan Selman Dilbaz'a kendi şahsi bütçesinden temin ettiği koyun ve kuzuyu hediye etti.



Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Özgür Göktoprak ve Büyükbelen Muhtarı Ethem İşler ile birlikte Dilbaz'ı evinde ziyaret ederek küçükbaş hayvanları teslim etti.



Başkan Bilgin burada yaptığı konuşmada, Büyükbelen Mahallesi'nde büyük bir felaket yaşandığını anımsatarak, "Mahallemizde yağıştan sonra 60 yıldır görülmeyen bir sel felaketi yaşanmıştı. Hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun diliyorum. Biz de Saruhanlı Belediyesi olarak hasarın giderilmesi için gerekli müdahalede bulunduk. Şimdi de, küçükbaş iki hayvanı telef olan vatandaşımıza koyun ve kuzu hediye ederek yardımda bulunduk." dedi.



Büyükbelen Mahallesi'nde 23 Haziran tarihinde sağanak sonucu oluşan sele kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılmış, sel nedeniyle 2 kerpiç ev yıkılmış, 6 evde hasar meydana gelmiş ve bazı hayvanlar telef olmuştu. - MANİSA