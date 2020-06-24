Selde hortumla hayata tutunan adam evinin önünde yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Selde hortumla hayata tutunan adam evinin önünde yaşadıklarını anlattı

50 yaşındaki Murat Coşkun: "Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm, camı kapatmaya çalışırken mahsur kaldım"

"Komşularımdan biri hortumu uzattı ve hayata tutundum"

İSTANBUL - Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş evinin önünde yaşadıklarını anlattı. 50 yaşındaki Murat Coşkun," Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm. İçeri girmesin diye camı kapatmaya çalışırken, bir anda içeride mahsur kaldım. Sadece kelimeyi şehadet getirdim. O an kurtulmak aklınıza gelmiyor. Komşularımdan biri sağ olsun bu hortumu düşünmüş. Hortumu uzattı ve hayata tutundum" dedi.

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir çok bodrum kat sular altında kaldı. 50 yaşındaki Murat Coşkun bodrum katındaki evini basan sel suları içinde mahsur kaldı. Küçük bir pencerenin demir parmaklıkları arasından elini uzatarak yardım bekleyen Coşkun'un imdadına vatandaşlar koştu. Sel suları içinde nefes almakta zorlanan Coşkun için bir vatandaş hortum getirdi. Dakikalarca hortumla nefes alan Coşkun demir parmaklıkların yerinden sökülmesiyle mahsur kaldı evinden kurtarıldı. Murat Çoşkun bugün evinin önüne gelerek yaşadıklarını anlattı.

"Hortumu uzattı ve hayata tutundum"

Vatandaşların uzattığı hortum yardımıyla kurtulan Murat Çoşkun, "Şimdi geldim bakıyorum eve olayın dehşetini görüyorum. Akşam kendimi elimi gördüm dehşete kapıldım. Hala şoktayım. Her şey bir anda oldu. İçilecek suyum varmış demek ki. Evim ocağım gitti ama hamdolsun sağlığımız yerinde. Büyük bir badire atlatmışım. O an bir saniye bir saat gibi geliyor. Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm. İçeri girmesin diye camı kapatmaya çalışırken, bir anda içeride mahsur kaldım dışarıya çıkamadım. Kapı kapandı. Kapının kolu kırıldı. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Sanırım bir saniye nefessiz kaldım. Komşularımdan biri sağ olsun bu hortumu düşünmüş. Hortumu uzattı ve hayata tutundum"diye konuştu.

"O an sadece kelimeyi şehadet getirdim"

Vatandaşların kendisinin unutmasından korktuğunu belirten Çoşkun, "O an sadece kelimeyi şehadet getirdim. O an kurtulmak aklınıza gelmiyor. Buraya kadarmış dedim. O psikolojiyle bir de şunu düşünüyorum: dışarı da sel var, insanlar kendi derdine düşmüş ben içeride mahsur kalmışım acaba içeride unutulur muyum diye düşündüm. Bir el geldi ben buradayım dedi. O eli tutup bırakmıyorum ki beni unutmasınlar diye" dedi.