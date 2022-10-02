Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı - Son Dakika
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Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı

02.10.2022 09:47

Yaz aylarında Bartın'da meydana gelen selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) arşivinin bulunduğu bodrum katını su basmıştı. 50 yıldır biriken 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı.

Bartın'da, 27 Haziran'da Bartın Irmağı'nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu. Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

Selde ıslanan 70 bin dosya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı

EL ARABASIYLA KURUM ÖNÜNE TAŞINDILAR

Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.

Selde ıslanan 70 bin dosya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı

GÜNEŞLİ GÜNLERDE DEVAM EDİLECEK

Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

Selde ıslanan 70 bin dosya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı
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Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı - Son Dakika
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