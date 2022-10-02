Bartın 'da, 27 Haziran'da Bartın Irmağı'nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi 'nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu. Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı - Son Dakika

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