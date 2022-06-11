Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semtindeki Anadolu Caddesi'nde yaşanan olayda selden etkilenen motosiklet sürücüsü, aynı caddede bulunan bir aracın tekerine sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen motosikletlinin yardımına koştu. Başka bir araca bağlanan halat yardımıyla motosikleti çekmeye çalışan mahalleli, bir yandan da motosikletin sıkıştığı aracı elleriyle itmeye çalıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Akşemseddin, Motosiklet, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Selde kalan motosikletli aracın tekerine sıkıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.