Selde Kaybolan 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu
1 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 gün önce sel sularına kapılarak, kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine bugün ulaşıldı.
Gaziantep
'in Araban
ilçesinde 2 gün önce sel sularına kapılarak, kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine bugün ulaşıldı.
Araban ilçesinde Çat
Çayı'nın taşması sonucu otomobil ile seyir halinde bulunan iki arkadaştan Araban K1 Tipi Kapalı Cezaevi infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık, sel sularına kapılmış, olaydan bir gün sonra otomobil bulunmuş, tüm arama çalışmalarına rağmen 2 arkadaş bulunamamıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD
, helikopter ve dronla yapılan aramaların ikinci gününde ise kayıp arkadaşlardan Zahir Gözüaçık'ın cenazesine ulaşıldı. Gözüaçık'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarında dere yatağında bulundu. Yapılan incelemede cesedin Zahir Gözüaçık'e ait olduğu tespit edildi. Gözüaçık'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Sel sularında kaybolan Hanifi Keser'in cenazesini ise arama çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:48 Kaynak: İHA
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