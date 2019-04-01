Son Dakika Haberleri: Selde Kaybolan 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu

Selde Kaybolan 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu

11 dakika önce

- Selde kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulunduGAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 gün önce sel sularına kapılarak, kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine bugün ulaşıldı.

- Selde kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 gün önce sel sularına kapılarak, kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine bugün ulaşıldı.
Araban ilçesinde Çat Çayı'nın taşması sonucu otomobil ile seyir halinde bulunan iki arkadaştan Araban K1 Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık, sel sularına kapılmış, olaydan bir gün sonra otomobil bulunmuş, tüm arama çalışmalarına rağmen 2 arkadaş bulunamamıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD, helikopter ve dronla yapılan aramaların ikinci gününde ise kayıp arkadaşlardan Zahir Gözüaçık'ın cenazesine ulaşıldı. Gözüaçık'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarında dere yatağında bulundu. Yapılan incelemede cesedin Zahir Gözüaçık'e ait olduğu tespit edildi. Gözüaçık'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sel sularında kaybolan Hanifi Keser'in cenazesini ise arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:39 Kaynak: İHA

Çat, Araban, Gaziantep, 3. Sayfa
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