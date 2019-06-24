Son Dakika Haberleri: Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor

1 saat önce

- Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyorTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 6. gününde de sürüyor.

- Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 6. gününde de sürüyor.
8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arasında ise Jandarma'nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı timleri de bulunuyor.
31 kişilik personeliyle 3 ayrı tim halinde çalışmalarını sürdüren JAK'lar ile olayın ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara aralıksız devam eden AFAD, AKUT, İtfaiye, UMKE, İHH ve Kızılay ekipleri de sel sularına kapılan 2 kişiyi aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarına 343 personel, 75 Araç, 1 Koordinasyon tırı, 1 lastikli bot, iki helikopter, 62 iş makinesi ve iki kadavra köpeği ile yapılıyor.
Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:12:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]