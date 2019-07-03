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Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor

1 saat önce

- Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyorTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 15. gününde de sürüyor.

- Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 15. gününde de sürüyor.
8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arasında jandarmanın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı timleri de bulunuyor.
25 kişilik personeliyle 3 ayrı tim halinde çalışmalarını sürdüren JAK'lar ile olayın ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara aralıksız devam eden AFAD, AKUT, itfaiye, UMKE, İHH ve Kızılay ekipleri de sel sularına kapılan 2 kişiyi aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarına 202 personel, 45 araç, 1 koordinasyon tırı, 1 lastikli bot, 46 iş makinesi ve bir kadavra köpeği ile yapılıyor.
Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişi ve kayıp aranan 2 kişi şöyle:
"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner" Kayıp olan, Mahmut Köseoğlu, Cengiz Cevahir.
Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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