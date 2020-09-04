Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda bulundu - Son Dakika

Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda bulundu

Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda bulundu Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kayıp olan 1'i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda olay yerinden 5 km ileride bulundu.

Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda bulundu

GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kayıp olan 1'i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda olay yerinden 5 km ileride bulundu.

22 Ağustos akşamı Tirebolu- Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan biri jandarma personeli ile biri de iş makinesi operatörü 2 kişiyi arama çalışmaları Harşit çayında sürüyordu. Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin cansız bedenine olay yerinden 5 km ileride Muğla, Çanakkale, Rize ve Yalova deniz polisi ekipleri sürdürüyordu. Çalışmalar sonucunda çamura saplanmış şekilde bulunan şahsın ayağındaki asker botları nedeniyle Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz olduğu belirlenirken, cansız bedeni Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı yerde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut ile Espiye'de kaybolan Umut Cantürk ve Çaldağ beldesinde selde kaybolan Davut Akgün ile Emine Akgün'ü arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti.

Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda bulundu

Sami Yılmaz, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni Harşit Çayı'nda bulundu - Son Dakika

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