Son Dakika Haberleri: Selde kaybolan çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı
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Selde kaybolan çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

47 dakika önce

Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan küçük çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı.

Selde kaybolan çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı, System.String[]
Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan küçük çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı. Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün için arama çalışmaları yeniden başladı. Dün havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, bu sabah saatlerinden itibaren yeniden alana indi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü dalgıçları AFAD Bartın İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, jandarma personeli ve vatandaşlar, dere yatağı ve ormanlık alanda karış karış kaybolan çocuğu arıyor. Çocuğun babası Ali Akgün de ekiplerden gelecek umutlu haberin peşinde. Gözyaşları arasında konuşmakta zorlanan acılı baba, "Keşke bulunsa, yavrumu bekliyorum" dedi.
(Akif Yaman/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Hasankadı, Bartın, Güncel
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