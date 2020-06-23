Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor - BURSA - Son Dakika

Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor - BURSA

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Ku¨tahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönu¨llu¨ vatandaşlar katıldı.

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerden başlandı.

JAK ekibi, evin bulunduğu bölgeden başlayıp gün boyunca derenin olduğu araziyi arayacak. Diğer ekipler de önlemlerini alarak aramalara aynı noktadan başladı.

Deniz polisi de aramalara, su altından katılmak için hazır bulundu.

Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile yürütülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Kestel, Bursa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor - BURSA - Son Dakika

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