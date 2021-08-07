Üye Girişi
Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı - Son Dakika

Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı

07.08.2021 19:50

Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı "Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı" Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu.

Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı

"Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı"

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu. Tünelde sel sularında kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı. Elektrik Teknisyeni Özkan Yıldız, "Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı" dedi.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi.

Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde iki gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğunda ki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

"Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı"

Kayıp işçi Aksöyek'i sel gelmeden 5 dakika önce gördüğünü ifade eden Elektrik Teknisyeni Özkan Yıldız, "Biz içerde çalışıyorduk işimiz bitti dışarı çıktık. Mustafa'da içerdeydi. Daha önce dışarı çıkmıştı, bende tünelden çıkarken yolda karşılaştık. 'Özkan yağmur yağıyor, arkadaşlar içeri gelmiyor' dedi. Diğer arkadaşa haber vermeye içeri girdi. Bende çıktım dışarıya aşırı yağmur yağıyordu. Buradan sel gelir dedim çıkmamız lazımdı. Acil durumlarda elektriği açıp kapatıyorduk, açıp kapadık ama çıkan olmadı tünelden. 5 dakika sonra sel geldi tünelden içeri girdi bir şey yapamadık. Tünelin çıkışına kadar gelmişler diğer arkadaş saniyelerle kurtarmış ama o kurtaramadı. Çok hızlı geldi sel. Şuana kadar gördüğüm suratı en hızı seldi. Havadan geldi sel, odunları, taşları önüne almıştı. Sel girişi komple kapattı" diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekilerde selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Olay yerinde açıklama yapan Vali Memiş, "Burası Erzurum'un en uçtaki köylerinden bir tanesi. Kayalık ve sarp bir arazi yapısına sahip, iklim değişkenliği çok fazla olan bir bölge. İki gün önce aniden gelen bir selle karşı karşıya kalan bu bölgenin insanı doğal afetlere hazırlıklı bir yerleşim yeri. Burada çalışan iki işçi kardeşimiz çavuş ve işçi kardeşimiz. Selle ilgili ikaz yapılıyor ama çavuş kardeşimiz tekrardan tünele girip arkadaşına söylüyor. Çıkarken sel bir anda bastırıyor. Tahminlerimize göre kardeşimiz yüksek ihtimalle tünelin içinde. Henüz bitmemiş ve eğimi çok fazla tünelin. Bir arkadaşımız sele rağmen kurtuldu. Ancak içeride kalan bir kardeşimiz var. onu bulmaya çalışıyoruz. Suyu tahliye ediyoruz, iş makinaları içeriye girdi sadece su değil, balçık, boloz, büyük taş yığınları var. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan bölgede Kızılay ekipleri ekiplere ve arama çalışmalarına katılan vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıttı.

Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı
Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı
Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı
Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı

Çamlıkaya, Erzurum, İspir, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi 20:39 Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu 19:57 Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi 18:12 Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi
Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı 18:03 Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten 17:37 Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 16:33 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi 15:38 Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önüne küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı         
20:53
Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! 5 yıllık sözleşmeye imza attı Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! 5 yıllık sözleşmeye imza attı         
20:32
Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi         
19:34
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar         
18:09
64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı 64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı         
17:51
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum         
16:25
Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı         
15:19
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu         
14:02
Bilanço çok ağır! 11 gündür süren orman yangınlarında kül olan alanlar tek tek hesaplandı Bilanço çok ağır! 11 gündür süren orman yangınlarında kül olan alanlar tek tek hesaplandı         
13:22
Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle         
13:13
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 21:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement