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Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar

1 saat önce

Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar -Ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde kaybolan ve halen bulunamayan 2 kişi için derede arama çalışmaları sonuç...

Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar
-Ekipler Trabzon- Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştı
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde kaybolan ve halen bulunamayan 2 kişi için derede arama çalışmaları sonuç vermeyince Ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştılar.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir'i bulmak için 305 kişilik ekip tarafından 10. günde arama çalışmaları güzergah boyunca devam ediyor. Ekipler kaybolan 2 kişiyi bulmak için Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DSİ iş makineleri tarafından temizlenen bölgelerde arama çalışmalarına yoğunluk veren JAK ve AFAD ekipleri her yeri didik didik arıyor. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve askeri helikopterler ile havadan taranan bölgede 2 kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor.
Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Araklı, Bayburt, Trabzon, Genel
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