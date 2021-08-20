Üye Girişi
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak - Son Dakika

Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak

20.08.2021 10:23
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak, System.String[]

Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde eşini kaybeden Serap Cantürk, çocuklarına hem anne hem de baba olmaya çalışıyor.

Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde eşini kaybeden Serap Cantürk, çocuklarına hem anne hem de baba olmaya çalışıyor.

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5'i jandarma, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamadı. Yaşanan sel afetinde kayıp olan ve hala bulunamayanlardan birisi olan Umut Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, eşini kaybetmek kadar, bir mezara dahi sahip olamamanın da acı olduğunu söyledi.

O gece yaşananları ve son görüşmesini anlatan Serap Cantürk, "Fındık hasat dönemi olduğu için Yağlıdere ilçesinde köydeydik. Eşimde çalıştığı iş yerinden çıkmış köye geliyordu. Telefonla en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledi ve "yoldayım geliyorum" dedi. Bir süre sonra tekrara aradım ama bu defa telefonuna ulaşamadım. Bu arada gazeteci olduğum için birçok yerden can ve mal kayıpları ihbarları geliyordu. Ben de bir tarafta bu ihbarlarla ilgilenirken, diğer taraftan da eşime ulaşmaya çalışıyordum. Sonra jandarma AFAD ekiplerine eşimin kayıp olduğunu ve en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledim. Yapılan aramalarda eşimin hurdaya dönmüş aracına ulaştık ve acı gerçekle yüzleşmiş olduk. Aradan bir yıl geçti hala kendisine ulaşamadık" dedi.

"Hem anne hem baba olmak zor"

Bir kadın olarak eşinin ardından çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Cantürk, "Acı gerçekle yüzleşmemizin ardından bir şok yaşadık. Yaşanan ilk şok sonra acıya dönüşüyor. Eğer acı tek başına bir kadın olarak kalmışsanız zamanla mücadeleye dönüşüyor. Eşim varken de bir mücadelem vardı ama şimdi hem anne hem de baba olmanın verdiği bir mücadeleye dönüştü. İki çocuk annesiyim ve tek başımayım. Tek isteğim çocuklarımı vatana millete faydalı birer birey olarak yetiştirebilmektir. Eşimin evdeki yokluğuna alışmak kolay değil, ama bu acı kaybı kabullenmek zorunda kalıyorsun" dedi.

-Bir arama daha yapılacak,

Eşini kaybetmek kadar, bir mezarına sahip olamamanın da verdiği üzüntü olduğunu ifade eden Cantürk, "Ölümün yüzü soğuk ve mezar hazin bir şey ama bazen üzüntünüzü hafifletme noktasında bir nimet olduğunu görüyorsunuz. Bir yıl içerisinde bayramlar oldu mezar ziyaretleri yapıldı ama eşimin çocuklarımla ziyaret edeceğim bir mezarı dahi olmadı. İşte bu anlamda başına gidip bir dua okuyabilmek için mezar bir nimetmiş bunu anladım. AFAD kayıplarımız için bir arama daha yapacak. Bu aramanın ardından eşim için içerisi boşta olsa mezar taşında ismi yazılı bir mezar yapmak istiyoruz. Çocuklarımla birlikte başına gideceğimiz bir mezarı olsun istiyoruz" dedi.

5'i jandarma 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi ise bulunamadı

Giresun'da 22 Ağustos 2020 Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, sel, heyelan ve su baskınları yaşanmıştı.

Yaşanan sel afeti sonrasında 5'i asker, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 4 kişi ise kaybolmuştu. Yapılan aramalara rağmen Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'nda kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut, Çaldağ beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk bulunamadı. - GİRESUN

Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak
Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak

Yağlıdere, Jandarma, Giresun, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı 10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var 10:32 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü 10:16 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı 08:43 Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
10:08 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi         
10:57
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı         
10:20
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı         
09:58
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 11:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selde kayıp eşi için boş mezar yaptıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement