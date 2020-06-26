Selde kızı kaybolan babanın acılı bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde sele kapılarak kaybolan genç kızın babası, ekiplerin çalışmalarını olayın yaşandığı bölgede takip ediyor.

Kayacık Mahallesi'ndeki selde kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'in (17) babası Nezir Bilen, sele kapılarak hayatını kaybeden kardeşi Ahmet, yengesi Türkan, yeğeni Medine ve annesi Nazime Bilen'in Bingöl'de defnedilmesinin ardından arama çalışmalarını takip etmek üzere yeniden mahalleye geldi.

Arama kurtarma ekipleriyle görüşen Nezir Bilen, dere içinde sürdürülen çalışmalara da eşlik etti.

Olayın yaşandığı evde açıklama yapan Bilen, evin bulunduğu bahçeyi kardeşiyle birlikte 4 yıl önce aldıklarını söyledi.

Bahçeye 2 ay önce küçük bir ev yaptıklarını anlatan Bilen, "Burayı faaliyete geçireli 2 ay oldu. Her hafta sonu pikniğe geliyorduk." dedi.

"Çocuklarım sana emanet"

Olay günü iş yerinde olduğunu ve hayatını kaybeden kardeşi Ahmet Bilen'in kendisini telefonla arayarak bahçeyi sel aldığını söylediğini belirten Bilen, şunları söyledi:

"Ben de kendisine 'oradan ayrılın, sel sizi de götürebilir' dedim. 'Tamam ağabey' dedi. 2 dakika sonra telefonlar kesildi, aradım ulaşamadım. Diğer kardeşimi arayıp bölgeye gitmesini söyledim. Daha sonra ben gelirken AFAD'ı, itfaiyeyi, jandarmayı aradım. Yollar kapalıydı, su dolmuştu. Başka bir köyün yolunu kullanarak yukarı çıkabildik. Geldiğimde biraderim, annem, yengem, yeğenim ve kızım yoktu.

O sırada gelininin de sel bölgesinde olduğunu ifade eden Bilen, ölen Ahmet Bilen'in gelinine, diğerlerini kurtarmaya giderken "çocuklarım sana emanet diye" seslendiğini anlattı.

İlk olarak suya kızı Derya'nın kapıldığını dile getiren Bilen, "Kızım Derya suya düşünce kardeşim de onun peşinden suya atlamış. Annem onun peşinden, hanımı da annemin peşinden atlamış." diye konuştu.

Ekiplerin kızını bulmak için seferber olduğunu söyleyen Bilen, şöyle devam etti:

"Ekipler şu an şelale tarafında ve köyün arkasında çalışıyorlar. Ben dereye bir iş makinesinin inmesini istiyorum. Çünkü kürekle kazmayla olacak iş değil. Kaya ve ağaç olduğu için çalışmalarda zorlanılıyor. Kazmayla kazılmıyor. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bize yardımcı olsunlar, buraya bir makine indirsinler öyle bulalım."

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu.