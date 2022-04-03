Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular - Son Dakika
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Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular

03.04.2022 18:54

Son dakika 3. sayfa haberi... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular Selde köprüsü yıkılan köyde hastalanan vatandaş halatla kurulan düzenekle kurtarıldı Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle köprüsü yıkılan köydeki bir hasta, kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilerek...

Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular

Selde köprüsü yıkılan köyde hastalanan vatandaş halatla kurulan düzenekle kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle köprüsü yıkılan köydeki bir hasta, kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının artmasıyla Küre Dağlarında biriken ve yer yer 2 metreyi bulan karın erimesiyle Küre ilçesinde çaydaki su seviyesi yükseldi. Çayın debisinin yükselmesi neticesinde Topçu köyünde ulaşımın sağlandığı köprü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla birlikte Küre ilçesi ile Topçu köyünün bağlantısı kesildi. Bu çerçevede Topçu Köyü Hoca Mahallesi'nde ikamet eden kalp hastası 67 yaşındaki Hayrettin Ergin, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, köye ulaşım sağlanamadığı için hastaya da ulaşamadı. Bu çerçevede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Küre ilçesine giderek köprü üzerine halatla düzenek kurdu. Kurulan düzenek ile hasta çay üzerinden geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kalp hastası Hayrettin Ergin, sağlık ekiplerine Küre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular
Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular

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Son dakika haber | KASTAMONU - Köprüsü selde yıkılan köydeki hasta çay üzerinden halatlarla karşıya geçirildi Son dakika haber | KASTAMONU - Köprüsü selde yıkılan köydeki hasta çay üzerinden halatlarla karşıya geçirildi Köprüleri tıkayarak taşkına neden olan kütüklere karşı 'sel tırmığı' Köprüleri tıkayarak taşkına neden olan kütüklere karşı 'sel tırmığı'

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber böyle oldular - Son Dakika


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