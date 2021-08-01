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SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI - Son Dakika

SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI

01.08.2021 11:00

VAN'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ni etkileyen sağanak, sele neden oldu.

VAN'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ni etkileyen sağanak, sele neden oldu. Kaybolan kardeşi Mustafa'yı (10) ararken sel sularına kapılan Kader Yurtseven (23), mahalledeki Emine Sıcak (45) tarafından son anda kurtarıldı. Yurtseven, hala olayın şokunu yaşadığını anlatırken, selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi.

Başkale ve çevresinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından oluşan selin suları, Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu. Evleri selde yıkılan Kader Yurtseven, kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapıldı. Yaklaşık 5 metre sel sularındaki balçıkta sürüklenen Yurtseven, bu sırada kendisini fark eden Emine Sıcak tarafından son anda kurtarıldı. Selin ardından bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selin vurduğu mahallede 32 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, bir yandan da hasar tespitine başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de ilgili kurum amirleriyle birlikte mahalleyi ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

YIKILAN EVİNİN ENKAZINDA KÜRTÇE AĞIT YAKTI

Selde evleri yıkılan ve eşi cezaevinde olan 8 çocuk annesi Selime Yurtseven (45), yıkılan evinin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. 23 yaşındaki kızı Kader'in selde son anda kurtarıldığını anlatan Yurtseven, Sel evimizi aldı götürdü, hiçbir şeyim kalmadı. Eşim cezaevinde. 8 çocuğuma ben bakıyorum. 3 inek ve 4 kuzum da sele kapıldı. Kızım Kader de küçük oğlum Mustafa'yı ararken sele kapıldı. O sırada ben de bayıldım. Kıyamet gibiydi. Sel ne varsa beraberinde götürdü. Selin geldiği anda çocuklarımı zor kurtardım. Çok korktum. Benim her şeyim gitti. Çok zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz dedi.

KAYBOLAN KARDEŞİNİ ARARKEN SELE KAPILDI

Selde kurtarılan Kader Yurtseven ise, o anları DHA'ya anlattı. Kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapıldığını söyleyen Yurtseven, Sele kapıldım. Son anda beni kurtardılar. Evimiz gitti, hayvanlarımız öldü, hiçbir şeyimiz kalmadı. Hala olayın şokunu yaşıyorum. Sel sırasında çok korktum. Çok zor bir duygu. Anlatılacak bir şey değil. Sele kapılan küçük kardeşimi kurtarırken ben de sele kapıldım. Beni de bir kadın kurtardı diye konuştu.

EVİMİZ YIKILDI, HAYVANLARIMIZ ÖLDÜ

Selde kurtulan 10 yaşındaki Mustafa Yurtseven de olayın şokunu atlatamadığını söyleyerek, Ablam beni ararken kendisi sele kapıldı. Sonra bayıldı. Ablamı bir kadınla çıkarttık, başında gözyaşı döktüm. Sel geldiği sırada annem bizi evden çıkarttı, tepeye çıktık. Evimiz yıkıldı, ineklerimiz öldü, hiçbir şeyimiz kalmadı. Yardım bekliyorum dedi.

Sele kapılan Kader'i kurtaran Emine Sıcak da sel nedeniyle kıyameti yaşadıklarını söyledi.

SEL ANINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Selden önce cami hoparlöründen yaptığı anonsla halkın evden çıkması uyarısında bulunup daha büyük bir facianın önüne geçen Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Korkmaz, Dün sel gelirken sanki dağlar indi. Çok korktuk. Yani mahalle öyle bir sallanıyordu ki, sanki deprem oldu. Evleri dere yataklarında bulunan aileler, evlerini terk edip kaçtılar. Kaymakam Bey'in daha önce bize gönderdiği uyarıları dikkate aldık. Bu uyarılar üzerine camiden anonslar yaptık. Bu uyarılar işe yaradı. Büyük bir mahalle. Burada en az 35 bin küçükbaş hayvan var. 15'e yakın inek ve küçükbaş hayvan öldü. Mahallemizin merkezi 180 hane. Tabi bağlı mezraları da var. 10'a yakın ev yıkılmış. Tam öğle yemeği vaktiydi. O saatte herkes sofrada olur. Benim yaptığım anonslarda, hava tahminlerine göre meteorolojinin yaptığı uyarıları hatırlattım. Yaptığım anonslar faciayı önledi ifadelerini kullandı.

SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI
SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI
SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI
SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI

Başkale, DHA, Ölü, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELDE KURTARILAN KADER, O ANLARI DHA'YA ANLATTI - Son Dakika


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