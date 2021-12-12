Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar - Son Dakika

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, 'kurtarma küresi' tasarımlarıyla endüstriyel tasarım yarışmasında ödül kazandı. Öğrenciler, kurtarma küresini, Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çatıda tek tek kurtarılmayı bekleyen aileyi izledikten sonra helikopterlerin daha kısa sürede daha çok afetzedeyi kurtarabilmesi ve sarsmadan taşıyabilmesi için tasarladıklarını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 'Afet ve acil durumlar' temasıyla düzenlenen İMMİB 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın 'Metalden Mamul Ürünler Öğrenci Kategorisi' için tasarladıkları 'kurtarma küresi' projesiyle birincilik ödülü kazandı. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları; katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla düzenleniyor. Her yıl farklı temada düzenlenen yarışmanın bu yılki teması 'Afet ve acil durumlar' olurken bu tema kapsamında tasarımcılardan afet öncesi ve sonrasında hızla kullanılabilecek hayat kurtarıcı ürün konseptleri tasarlamaları istendi.

'ÇATIDA TEK TEK KURTARILMAYI BEKLEYEN AİLE İLHAM VERDİ'Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı'nın yürüttüğü Tasarım Yarışması Projeleri dersi kapsamında tasarladıkları ve kendilerine birincilik getiren projeyi anlattı. Öğrenciler, Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çatıda tek tek kurtarılmayı bekleyen aileyi televizyonda izledikten sonra böyle bir tasarım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Sel olduğu zamanlarda insanların evini su basınca genelde herkes evin çatısına kaçıyor. Bunun örneklerini son zamanlarda yaşanan sel baskınlarında da gördük. İnsanlar gruplar halinde çatılarda mahsur kalıyor ve kurtarma için helikopterler geliyor. Bu helikopterlerden profesyonel bir kişi aşağıya halatla iniyor ve sadece bir kişiyi kendine bağlayıp helikoptere çıkartabiliyor. Uzun bir sürede, sadece tek bir kişiyi kurtarılabiliyor. Bu süreyi kısaltacak ve bir seferde daha fazla insanın kurtarılmasını sağlayacak bir tasarım yapmak istedik. Tasarladığımız kurtarma küresi sayesinde, insanları gruplar halinde aynı anda kurtarmak ve sarsmadan taşıyabilmek mümkün olabilecek" dedi.'DAHA ÇOK KİŞİYİ SARSMADAN TAŞIMASI İÇİN'Sistem hakkında da bilgi veren genç tasarımcılar, " Helikopter , binanın çatısına veya kurtarılacak kişilerin yanına kurtarma küresini ulaştırdığında insanlar merdiveninden çıkıp içine oturacak. Bebeklerin devrilmeyen yemek kaplarından esinlenerek tasarladığımız kurtarma küresinin mekanizması sayesinde de afetzedelerin sarsılmamasını hedefledik. Tasarımımızda, düşük bir maliyetle hafif ve sağlam olması için üretiminde delikli metal sac kullanılmasını öngördük" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli de "Endüstriyel tasarım camiası için önemli ve birleştirici bir platform olan, binlerce ihracatçının bünyesinde yer aldığı İMMİB'in yarışmasında yüzlerce başvuru arasından birinciliğe layık görülen öğrencimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu tip yarışmalar gelecek vaat eden başarılı genç tasarımcılar hakkında ipuçları verirken, ilgili bölümlerdeki öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesi, yerleşmiş bir kurum kültürünün varlığı, öğretim üyesi deneyim ve yeterliliğinin öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerinde ihracat potansiyeli olan başarılı tasarımlarda ortaya çıkmasına da aracılık etmekte" diye konuştu.