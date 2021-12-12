Üye Girişi
Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar - Son Dakika

Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar

12.12.2021 10:40
Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, 'kurtarma küresi' tasarımlarıyla endüstriyel tasarım yarışmasında ödül kazandı.

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, 'kurtarma küresi' tasarımlarıyla endüstriyel tasarım yarışmasında ödül kazandı. Öğrenciler, kurtarma küresini, Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çatıda tek tek kurtarılmayı bekleyen aileyi izledikten sonra helikopterlerin daha kısa sürede daha çok afetzedeyi kurtarabilmesi ve sarsmadan taşıyabilmesi için tasarladıklarını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 'Afet ve acil durumlar' temasıyla düzenlenen İMMİB 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın 'Metalden Mamul Ürünler Öğrenci Kategorisi' için tasarladıkları 'kurtarma küresi' projesiyle birincilik ödülü kazandı. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları; katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla düzenleniyor. Her yıl farklı temada düzenlenen yarışmanın bu yılki teması 'Afet ve acil durumlar' olurken bu tema kapsamında tasarımcılardan afet öncesi ve sonrasında hızla kullanılabilecek hayat kurtarıcı ürün konseptleri tasarlamaları istendi.

'ÇATIDA TEK TEK KURTARILMAYI BEKLEYEN AİLE İLHAM VERDİ'Elifnur Akdolan ve Zeynep Gönülalan, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı'nın yürüttüğü Tasarım Yarışması Projeleri dersi kapsamında tasarladıkları ve kendilerine birincilik getiren projeyi anlattı. Öğrenciler, Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çatıda tek tek kurtarılmayı bekleyen aileyi televizyonda izledikten sonra böyle bir tasarım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Sel olduğu zamanlarda insanların evini su basınca genelde herkes evin çatısına kaçıyor. Bunun örneklerini son zamanlarda yaşanan sel baskınlarında da gördük. İnsanlar gruplar halinde çatılarda mahsur kalıyor ve kurtarma için helikopterler geliyor. Bu helikopterlerden profesyonel bir kişi aşağıya halatla iniyor ve sadece bir kişiyi kendine bağlayıp helikoptere çıkartabiliyor. Uzun bir sürede, sadece tek bir kişiyi kurtarılabiliyor. Bu süreyi kısaltacak ve bir seferde daha fazla insanın kurtarılmasını sağlayacak bir tasarım yapmak istedik. Tasarladığımız kurtarma küresi sayesinde, insanları gruplar halinde aynı anda kurtarmak ve sarsmadan taşıyabilmek mümkün olabilecek" dedi.'DAHA ÇOK KİŞİYİ SARSMADAN TAŞIMASI İÇİN'Sistem hakkında da bilgi veren genç tasarımcılar, " Helikopter, binanın çatısına veya kurtarılacak kişilerin yanına kurtarma küresini ulaştırdığında insanlar merdiveninden çıkıp içine oturacak. Bebeklerin devrilmeyen yemek kaplarından esinlenerek tasarladığımız kurtarma küresinin mekanizması sayesinde de afetzedelerin sarsılmamasını hedefledik. Tasarımımızda, düşük bir maliyetle hafif ve sağlam olması için üretiminde delikli metal sac kullanılmasını öngördük" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli de "Endüstriyel tasarım camiası için önemli ve birleştirici bir platform olan, binlerce ihracatçının bünyesinde yer aldığı İMMİB'in yarışmasında yüzlerce başvuru arasından birinciliğe layık görülen öğrencimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu tip yarışmalar gelecek vaat eden başarılı genç tasarımcılar hakkında ipuçları verirken, ilgili bölümlerdeki öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesi, yerleşmiş bir kurum kültürünün varlığı, öğretim üyesi deneyim ve yeterliliğinin öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerinde ihracat potansiyeli olan başarılı tasarımlarda ortaya çıkmasına da aracılık etmekte" diye konuştu.


Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar
Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar
Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar

Yaşar Üniversitesi, Kastamonu Bozkurt, İmmib, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor 10:42 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
10:42 Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım
10:41 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
10:12 Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
10:01 Çocukların korkunç şakası faciaya neden oldu! Dezenfektan döktüğü arkadaşını işte böyle ateşe verdi
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek
Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım         
10:43
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 10:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Selde kurtarılmayı bekleyen aileden ilham aldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement