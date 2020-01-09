Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum - Son Dakika

Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum

6 saat önce

MERSİN'de kuvvetli yağışın neden olduğu selde, leğenin içerisine oturup ilerlerken görüntülenen Erkan Tanrıbilir, "Yörük olduğum için su görünce dayanamadım, yüzmek istedim" dedi.

Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum, System.String[]

MERSİN'de kuvvetli yağışın neden olduğu selde, leğenin içerisine oturup ilerlerken görüntülenen Erkan Tanrıbilir, "Yörük olduğum için su görünce dayanamadım, yüzmek istedim" dedi.

Kentte pazartesi günü başlayıp, dün sabah saatlerinde etkisini yitiren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde ayran satarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Erkan Tanrıbilir ise soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkarıp, leğenin içine oturup, sel sularında ilerleyerek eğlendi. O anlar ise aynı bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ASLINDA BİR TEPKİYDİ

Erkan Tanrıbilir, birçok kez kentte sel felaketi ile karşılaştığını ve daha önce de leğeni alıp aynı şekilde eğlenmeye çalıştığını söyledi. Yörük olduğu için suyu çok sevdiğini, su birikintisi görünce dayanamayıp, yüzdüğünü belirten Tanrıbilir, "Aslında eğlenmenin yanında tepki de vardı bu hareketimde. Çünkü yıllardır her şiddetli yağış sonrası aynı şeyi yaşıyoruz" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı

Son Dakika Haberleri
22:28 Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
22:24 Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Son Dakika
22:22 Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Son Dakika
22:20 TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika
22:18 Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:33:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]