Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum - Son Dakika

MERSİN'de kuvvetli yağışın neden olduğu selde, leğenin içerisine oturup ilerlerken görüntülenen Erkan Tanrıbilir, "Yörük olduğum için su görünce dayanamadım, yüzmek istedim" dedi.

Kentte pazartesi günü başlayıp, dün sabah saatlerinde etkisini yitiren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde ayran satarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Erkan Tanrıbilir ise soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkarıp, leğenin içine oturup, sel sularında ilerleyerek eğlendi. O anlar ise aynı bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ASLINDA BİR TEPKİYDİ

Erkan Tanrıbilir, birçok kez kentte sel felaketi ile karşılaştığını ve daha önce de leğeni alıp aynı şekilde eğlenmeye çalıştığını söyledi. Yörük olduğu için suyu çok sevdiğini, su birikintisi görünce dayanamayıp, yüzdüğünü belirten Tanrıbilir, "Aslında eğlenmenin yanında tepki de vardı bu hareketimde. Çünkü yıllardır her şiddetli yağış sonrası aynı şeyi yaşıyoruz" dedi.