Selde mahsur kalan aile botla böyle kurtarıldı - Son Dakika

Selde mahsur kalan aile botla böyle kurtarıldı
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Selde mahsur kalan aile botla böyle kurtarıldı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında dün gece etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
Selde mahsur kalan aile botla böyle kurtarıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında dün gece etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel ortasında mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye tarafından botlarla kurtarıldı.
Karaköprü ilçe kırsalında dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok yerleşim alanı ile binlerce dönüm arazi sel sularına esir oldu. Sel nedeniyle evleri su basan ve sel ortasında mahsur kalan 6 kişilik bir aile, itfaiye ekiplerince bot yarımı ile kurtarıldı. Selden kurtarılan aile ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:19 Kaynak: İHA
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