Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı

27.06.2022 19:09

Son dakika haberler: Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı.

Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı.

Bozkurt'un İlişi köyünde Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde yaklaşık 40 hanede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ile kurtarıldı.Kurtaılma anları kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Selde mahsur kalan 8 kişilik aile JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı Son dakika haber: Selde mahsur kalan 8 kişilik aile JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı Selde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı Selde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 01:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement