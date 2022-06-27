Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı

Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı.
Bozkurt'un İlişi köyünde Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde yaklaşık 40 hanede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ile kurtarıldı.Kurtaılma anları kameralara yansıdı.
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