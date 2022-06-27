Bozkurt'un İlişi köyünde Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde yaklaşık 40 hanede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ile kurtarıldı.Kurtaılma anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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