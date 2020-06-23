Selde mahsur kalan bir kişiyi hortum uzatarak kurtaran vatandaş konuştu - Son Dakika

Selde mahsur kalan bir kişiyi hortum uzatarak kurtaran vatandaş konuştu

Esenyurt'ta evinin bodrum katında sel sularında mahsur kalan vatandaşa hortum uzatarak kurtaran vatandaş, "Arkadaş elini pencereden uzattı.

Esenyurt'ta evinin bodrum katında sel sularında mahsur kalan vatandaşa hortum uzatarak kurtaran vatandaş, "Arkadaş elini pencereden uzattı. Biz ağzına hortum soktuk ve nefes almasını sağladık. Bu sırada biz de demirleri kestik arkadaşı dışarı çıkardık. Elini ilk sağladığında öldü diye düşündük ama bir daha sallayınca yaşadığını anladık" dedi.

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Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok bodrum kat sular altında kaldı. 50 yaşındaki Murat Coşkun bodrum katındaki evini basan sel suları içinde mahsur kaldı. Küçük bir pencerenin demir parmaklıkları arasından elini uzatarak yardım bekleyen Coşkun'un imdadına vatandaşlar koştu. Sel suları içinde nefes almakta zorlanan Coşkun için hortum uzatan ve nefes almasını sağlayan Abdullah Kavçik isimli vatandaş yaşananları anlattı.

Mahsur kalan Coşkun'un hortumla nefes almasını sağladıktan sonra hayatını kurtaran vatandaşlar arasında yer alan Abdullah Kavçik, "Biz burada otururken aniden sel bastı burayı. Sel suları eve girdi. Sular eve girdiği zaman kapı kırıldı, kapı açılmadı. Arkadaş elini pencereden uzattı. Biz ağzına hortum soktuk ve nefes almasını sağladık. Bu sırada biz de demirleri kestik arkadaşı dışarı çıkardık. Hastaneye götürdük. Bizim komşumuzdu. Elini ilk sağladığında öldü diye düşündük ama bir daha sallayınca yaşadığını anladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selde mahsur kalan bir kişiyi hortum uzatarak kurtaran vatandaş konuştu - Son Dakika
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