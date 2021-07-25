Üye Girişi
SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA - Son Dakika

SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA

25.07.2021 23:58

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kapisre deresinin taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde ve sokaklar nehre dönüştü. Bu sırada zemin katı suyla dolan evde Mustafa ve Fatma Töngel çifti mahsur kaldı. Cama çıkan Mustafa Töngel komşulardan yardım istedi. Üst kattan sarkıtılan ipe tutunan Töngel, 1'inci katın balkonuna çıktı. Fatma Töngel de ardından aynı ipe tutunarak eşinin de yardımıyla yanına çıktı. Dehşeti yaşayan karı koca balkona çıktığında komşularına el salladı. O anlar, komşuları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

KORKU DOLU O ANLARI ANLATTILAR

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mustafa Töngel, 'Eşim beni arayıp evin önüne su gelmeye başladığını, sel olabileceğini, eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde diz seviyesinde su vardı. Mutfağın camı yarıya kadar su olmuştu. Evin her tarafı su dolmaya başlayınca panik yaptık kaçış yolu aramaya başladık. En son evin içerisindeki su seviyesi ile dışarıdaki su seviyesinin dolmasını bekledim ki camdan çıkabileyim. Çünkü kapı basınç ile bükülmüştü. Dışarıya hiçbir türlü çıkamıyorduk. En son çare yukarıdaki komşulardan ip attırmayı düşündüm. Komşularımız bize ip attılar. Ben de camı açarak evin içerisini su doldurdum ve kendimi yukarı çıkarttım. Eşimi de buradan beline ip bağlayarak yukarıya çıkarttım. Allah kimsenin başına vermesin. Canımıza kurtardık şükürler olsun' dedi.

'BİRBİRİMİZDEN HELALLİK ALDIK'

Fatma Töngel ise, 'Annem beni arayıp bizim evin arkasından su geldiğini söyleyince gidip baktım ve biraz su geldiğini gördüm. Hemen çocuklarımı ikinci kata gönderdim. Sonra evin içerisine tekrar girdim, ben derenin bu kadar geleceğini düşünmediğim için elektronik cihazları kurtarayım dedim. Biz burayı başlarken sıfırdan başlamıştık şimdi yeniden sıfıra düştük. Taksitli eşyalarımız vardı, onları kurtarmak istedim. Eşim geldiğinde kapıyı açınca içeriye baya bir su girmişti, dönüşü olmayan bir yoldaydık biz zaten. Sonradan eşim kapıyı açmaya çalışınca açamadık. Biz burada ölüyoruz zannettik. Yakın çevrelerimizi arayıp helallik istedik. Birbirimizden helallik aldık. Ziynet eşyalarımız hep içeride kaldı. İple yukarıya çıkarken düşersem ölürüm çocuklarım da yetim kalır diye düşündüm. Komşularımız ip sarkıttı ilk önce eşim yukarıya çıktı. Sonra belime ip bağlayıp eşim de beni yukarıya çekti. Çok korktuk, öleceğiz zannettik, canımızı zor kurtardık. Daha önce böyle bir felaketi Kıyıcık'ta yaşamıştık başkaları kurtarmıştı, bu da iki oldu Allah beterinden korusun' diye konuştu.

'ALLAH'A ŞÜKÜR KURTARDIK'

Karı kocayı ip sarkıtarak kurtulmalarına yardımcı olan Ayla Altunbayrak da, 'Sel gelip buraları almaya başlayınca binayı sardı. Çocukları bizdeydi zaten. Hatta ben Fatma'ya 'çıkın gelin' dedim ama bir şeyleri kurtarmak istediler. Bir anda ne olduğunu anlamadık, merdivene indim. 'Fatma' diye seslendim, ses vermediler. Sonra diğer taraftan seslendim, yine ses vermediler. En son eşi camda görünce 'ip salın bize' dediler. Biz de yukarıdan ip salarak onları yukarıya çektik. Öyle kurtardık. Biz öldüler boğuldular zannettik. Allaha şükür ki kurtardık? ifadelerini kullandı.

SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA
SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA
SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA
SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA

Cumhuriyet Mahallesi, Artvin, Mevla, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu 23:41 Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu Yabancı uyruklu iki grup arasında 'ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı 22:34 Yabancı uyruklu iki grup arasında 'ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi 21:43 Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 21:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız 20:10 Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti 19:25 Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
Fidye cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para aldıkları halde talihsiz adamı öldürmüşler 19:05 Fidye cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para aldıkları halde talihsiz adamı öldürmüşler Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi 18:10 Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü         
00:04
Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi         
23:02
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü         
21:30
Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun         
21:22
Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı         
19:41
Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi         
19:20
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler         
18:23
Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu         
17:55
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 00:20:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement