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Selde mahsur kalan çoban ile hayvanları kurtarıldı

36 dakika önce

Bolu'nun Tekkedere köyünde selde mahsur kalan çoban ile 34 adet büyükbaş hayvanı ekipler tarafından kurtarıldı.

Selde mahsur kalan çoban ile hayvanları kurtarıldı, System.String[]
Bolu'nun Tekkedere köyünde selde mahsur kalan çoban ile 34 adet büyükbaş hayvanı ekipler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Coşkun (38), kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Coşkun'un kurtarılması için çalışma başlatıldı.
AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Coşkun ve 34 adet büyükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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