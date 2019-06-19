Selde mahsur kalan çoban ile hayvanları kurtarıldı
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Bolu'nun Tekkedere köyünde selde mahsur kalan çoban ile 34 adet büyükbaş hayvanı ekipler tarafından kurtarıldı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:48 Kaynak: AA
'nun Tekkedere köyünde selde mahsur kalan çoban ile 34 adet büyükbaş hayvanı ekipler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Coşkun (38), kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Coşkun'un kurtarılması için çalışma başlatıldı. AFAD
İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Coşkun ve 34 adet büyükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
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