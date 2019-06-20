Son Dakika Haberleri: Selde mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
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Selde mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

1 saat önce

NİĞDE'de sağanak ardından oluşan sel nedeniyle mahsur kalan 4 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Selde mahsur kalan çobanlar kurtarıldı, System.String[]
NİĞDE'de sağanak ardından oluşan sel nedeniyle mahsur kalan 4 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.
Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde hayvan otlatan 4 çoban, dün yağan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı. Aileleri de çobanlardan haber alamayınca yetkililerden yardım istedi. Hemen harekete geçen jandarma, AFAD, UMKE ve Niğde İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 çobanı kurtardı.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
Şeyhler, Çiftlik, Niğde, Güncel
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