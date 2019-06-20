Selde mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
1 saat önce
NİĞDE'de sağanak ardından oluşan sel nedeniyle mahsur kalan 4 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
NİĞDE'de sağanak ardından oluşan sel nedeniyle mahsur kalan 4 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı. Çiftlik
ilçesine bağlı Şeyhler köyünde hayvan otlatan 4 çoban, dün yağan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı. Aileleri de çobanlardan haber alamayınca yetkililerden yardım istedi. Hemen harekete geçen jandarma, AFAD
, UMKE ve Niğde
İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 çobanı kurtardı.
- Niğde
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