Selde mahsur kalan karı koca kurtarıldı - Son Dakika
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Selde mahsur kalan karı koca kurtarıldı

6 saat önce

Adana'da yağmur nedeniyle narenciye bahçesinde mahsur kalan bekçi, eşi ve köpekleri AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Selde mahsur kalan karı koca kurtarıldı, System.String[]

Adana'da yağmur nedeniyle narenciye bahçesinde mahsur kalan bekçi, eşi ve köpekleri AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Adana'da bir hafta hiç durmadan yağan yağmur, geçtiğimiz Cuma günü etkisini kaybetti. Cumartesi günü tekrar başlayan yağış nedeniyle narenciye bahçeleri sular içinde kaldı. Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Adnan Akçoban (55) ile eşi Elif Akçoban (54) ve köpekleri mahsur kaldı. Bekçi Akçoban, cep telefonuyla yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekipleri olay yerine giderek, botla bekçi, eşi ve köpeği kurtardı.

(Fatih Keçe/İHA)

Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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