Son Dakika Haberleri: Selde Mahsur Kalan Koyunlar İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Selde Mahsur Kalan Koyunlar İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

17 dakika önce

Selde mahsur kalan koyunlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Tozlu mevkiinde aşını yağışlar sonrası mahsur kalan koyun ve keçiler Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Selde mahsur kalan koyunlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Tozlu mevkiinde aşını yağışlar sonrası mahsur kalan koyun ve keçiler Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

MUĞLA - Muğla'da son 48 saattir devam eden sağanak yağış sonrası Menteşe'nin Karabağlar Yaylasındaki yayla evinde koyunların mahsur kalmasına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden havyan sahibi Ahmet Çakmak'ın koyun ve keçileri Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Karabağlar Yaylası Tozlu Mevkiinde aşırı yağışlar sonrası yayla evlerine ve bahçelerine su bastı. Su baskını sonrası mahsur kalan havyanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ulaşımın sadece traktör ile yapıldığı bölgeye giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanları tek tek kucaklayarak traktörün kasasına sevk etti.
4 kuzu, 5 koyun telef oldu
Yağmur sularının yükselmesi sonucu Ahmet Çakmak'a ait hayvanlardan 9'u telef oldu. 24 saat kesintisiz yağmur yağışının olduğunu söyleyen havyan sahibi Ahmet Çakmak, "Telef olan var. 4 tane kuzum, 5 tane koyunum gitti. Ne kadar kurtarıldı sayısını bilmiyorum. Buradan eski garajın altında bir yere gidiyoruz. Yağmur çok yağdı. Kendimiz AFAD'ı aradık. AFAD Jandarmaya yönlendirdi, Jandarma Polise yönlendirdi, Polis de İtfaiyeye yönlendirdi. Fazla bir hasarım yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Muğla, Karabağlar, Menteşe, İtfaiye, 3. Sayfa
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