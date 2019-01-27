Selde Mahsur Kalan Koyunları İtfaiye Kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 33 koyun ve tavuklar itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 33 koyun ve tavuklar itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.





Alınan bilgiye göre, Karabağlar Yaylası Tozlu mevkisinde Ahmet Çakmak'ın bulunduğu yayla evi şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldı.





Çakmak, su seviyesinin yükselmesi sonucu ağıldaki hayvanlarını kurtarmak için belirterek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.





Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgeye traktör yardımıyla giden ekipler, ağıldaki koyunları tek tek kucaklayarak traktör kasasına yükledi.





İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu 33 koyun ve tavuklar kurtarılırken, 4 kuzu ve 5 koyunun da telef olduğu öğrenildi.

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