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Selde mahsur kalan vatandaş otomobilinin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi! O anlar görüntülendi - Son Dakika

Selde mahsur kalan vatandaş otomobilinin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi! O anlar görüntülendi

15.06.2021 15:58

İstanbul Şişli'de su basan yolda mahsur kalan bir vatandaş, aracının üstüne çıkarak ekipler tarafından kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine gelen belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılan vatandaş otomobilini yine bırakmadı, çekicinin üstündeki aracında yolculuk etti. O anlar, saniye saniye görüntülendi.

İstanbul genelinde etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Darülaceze Caddesi çıkışındaki üst geçit altında yağmur nedeniyle su basan yoldan geçmeye çalışan Ayhan Uzun otomobiliyle mahsur kaldı.

OTOMOBİLİNİN ÜSTÜNDE ÖYLECE BEKLEDİ

Ayhan Uzun otomobilinin içi de su dolunca aracın üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri tıkanan su giderlerini açarak aracının üstünde oturan Uzun'u kurtardı.

ARACINI TERK ETMEDİ

Ayhan Uzun, "Yolda ilerliyordum aracın yasına kadar su girince otomobil stop etti, kaldım. Aracın içi su dolunca üstüne çıktım. Kurtarılmayı bekliyordum, sağ olsunlar gelip çalışmalara başladılar" diyerek yaşananları anlattı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekiciye yüklendi. Aracını terk etmeyen sürücü, çekicinin üstündeki aracıyla götürüldü.

Selde mahsur kalan vatandaş otomobilinin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi! O anlar görüntülendi

Darülaceze, Ayhan Uzun, Üst Geçit, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selde mahsur kalan vatandaş otomobilinin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi! O anlar görüntülendi - Son Dakika


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