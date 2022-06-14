Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

14.06.2022 10:53

Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldıANKARA Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

ANKARA Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ölümle burun buruna gelen aile, otomobil camından çekilerek itfaiye aracına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, Çankırı Devlet Karayolu'ndan bir ailenin araç içerisinde mahsur kalmasına neden oldu. Mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Ankara İtfaiyesi ekipleri koştu. Selin ortasındaki aracından çekilerek kurtarılan aile itfaiye aracına alındı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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Sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı Sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı Otomobilleri selde sürüklenen 3 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı Otomobilleri selde sürüklenen 3 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı - Son Dakika

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