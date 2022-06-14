Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

ANKARA Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ölümle burun buruna gelen aile, otomobil camından çekilerek itfaiye aracına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, Çankırı Devlet Karayolu'ndan bir ailenin araç içerisinde mahsur kalmasına neden oldu. Mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Ankara İtfaiyesi ekipleri koştu. Selin ortasındaki aracından çekilerek kurtarılan aile itfaiye aracına alındı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.