Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü - Son Dakika
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Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü

07.06.2022 15:42

Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik'te çok sayıda iş yeri sular altına kaldı.

Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik'te çok sayıda iş yeri sular altına kaldı.

Yenimahalle ilçesi İvedik OSB'de sağanak yağış sonucu bir çok iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bir iş yerinde 10 kişi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü
Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü
Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü
Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklara göle döndü - Son Dakika
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