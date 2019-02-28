Son Dakika Haberleri: Selde Mahsur Kalanları Buldozer Kurtardı

Selde Mahsur Kalanları Buldozer Kurtardı

1 saat önce

Ürdün'de şiddetli yağışların yol açtığı selde mahsur kalanları buldozerler kurtardı.

Selde Mahsur Kalanları Buldozer Kurtardı, System.String[]
Ürdün'de şiddetli yağışların yol açtığı selde mahsur kalanları buldozerler kurtardı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Sular altında kalan bir caddede mahsur kalanlar buldozer yardımıyla kurtarıldı.

Amman'da sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken bazı araçlar sürüklenerek hasar gördü. Yağışlar nedeniyle kanalizasyon sisteminin zarar görmesi üzerine halk hükümetten yardım istedi. - AMMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

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