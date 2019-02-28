Selde Mahsur Kalanları Buldozer Kurtardı

Ürdün'de şiddetli yağışların yol açtığı selde mahsur kalanları buldozerler kurtardı.

Ürdün'de şiddetli yağışların yol açtığı selde mahsur kalanları buldozerler kurtardı.



Ürdün'ün başkenti Amman'da şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Sular altında kalan bir caddede mahsur kalanlar buldozer yardımıyla kurtarıldı.



Amman'da sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken bazı araçlar sürüklenerek hasar gördü. Yağışlar nedeniyle kanalizasyon sisteminin zarar görmesi üzerine halk hükümetten yardım istedi. - AMMAN

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