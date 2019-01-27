Selde Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Sırtına Alarak Kurtardı
1 saat önce
Selde mahsur kalanları itfaiye ekipleri sırtına alarak kurtardıANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi'nde akşam saatlerinde dere yatağının taşması sonucu mahsur kalan aileler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Selde mahsur kalanları itfaiye ekipleri sırtına alarak kurtardı
ANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi'nde akşam saatlerinde dere yatağının taşması sonucu mahsur kalan aileler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aksu İlçesi'nde iki gündür etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Mahallede hayvancılık ile geçimini sağlayan Kazım Gül ailesi, evlerinin önünden geçen derenin taşması sonucu oturdukları yerde mahsur kaldı. Durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildiren mahalle muhtarı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ailenin 2 çocuğunu bir itfaiye eri sırtına alarak kurtardı. Mahallede yaşayan bazı mevsimlik işçiler de kurtarıldı. Sabah saatlerinde ise suların çekilmesi ile hayat normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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