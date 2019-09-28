Son Dakika Haberleri: Selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
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Selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor Artvin'in Borçka ilçesindeki sel sonrası evlerinin önü balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyorARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla...

Selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Artvin'in Borçka ilçesindeki sel sonrası evlerinin önü balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor

İlçenin Hopa yolu üzerindeki Yeniyol mahallesinde sel sularının getirdiği balçıklar iki evin önünü doldurdu. Evlerinin önü balçıkla dolan birisi 3 katlı biri de tek katlı iki binada yaşayan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ve belediye ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye bir şişme bot gönderilirken, binalarda Avni İslamoğlu, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Kasımoğlu'nun aileleri ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Borçka, AFAD, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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