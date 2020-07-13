Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi - Son Dakika

Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi

AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde, sele kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş (12), anne babasının ağıtları arasında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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