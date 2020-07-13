Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi - Son Dakika

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Ağrı'ya 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde meydana geldi. Ali Osman Eytemiş, kardeşi Murat Eytemiş (10) ile birlikte koyun otlatmaya gitti. Ancak koyunlar, şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. Koyunları kurtarmaya çalışlan Ali Osman Eytemiş, suda sürüklenmeye başladı. Çocuk kısa sürede de gözden kayboldu.
Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınıp, Fatih Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'na getirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Habibe Eytemiş ile baba Mehmet Sıddık Eytemiş'in ağıtları cenazeye katılanları ağlattı. Ali Osman'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.