Selde ölen anneleri için dua ettiler (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel, toprağa verildi. Küpler köyünde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile Fatma Töngel'in yakınları ve birçok kişi katıldı. 3 çocuk annesi Fatma Töngel'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Şu anda 250 kişiden oluşan ekiplerimiz havadan, denizden ve bizzat her şeyi ortaya koyduk. Devletimiz tamamen bu işin üzerinde. İnşallah kalan bu 6 vatandaşımızı da bulacağız" dedi.