Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu (1)



Yılmaz OKUR - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi.

