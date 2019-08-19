Son Dakika Haberleri: SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU 2
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SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU 2

43 dakika önce

SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU 2 (adli tıp görüntüsü)Yılmaz OKUR - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi.

SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU 2 (adli tıp görüntüsü)
Yılmaz OKUR - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi.
Adli Tıp, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
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