Selde ölen 'cici baba' Ordu'da toprağa verildi

Selde ölen 'cici baba' Ordu'da toprağa verildiİstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz 'Cici Baba' olarak bilinen Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Selde ölen 'cici baba' Ordu'da toprağa verildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz 'Cici Baba' olarak bilinen Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden ailesi, Sezai Güdek'in çevresinde çok yardım sever biri olduğu için kendisine 'cici baba' adının verildiğini söyledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur esnasında, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden, evsiz, 'Cici Baba' olarak tanınan Sezai Güdek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ne getirildi. Güdek için burada öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sezai Güdek'in kardeşleri, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve vatandaşlar katıldı.

'KARDEŞİM YARDIM SEVER BİRİYDİ'

Kardeşinin 13 yaşlarında iken Kumru'dan ayrılarak İstanbul'a gittiğini belirten ağabey Cevat Güdek (62), kardeşinin yıllardır kendi özgür iradesiyle sokaklarda yaşadığını söyledi. Kardeşinin yardım sever biri olduğunu anlatan Cevat Güdek, Ben kış mevsimini İstanbul'da geçiriyorum. Ağabeyim özgür biriydi. Kendi isteği doğrultusunda hep sokaklarda kalıyordu. Yardımsever biriydi, herkese yardım etmek istiyordu. Kışları soğuk olduğunda, çok kar yağdığında gelip benim yanımda kalıyordu. Ancak kendisi sokaklarda kalmayı sevdiği için dışarıda kalıyordu. Hiç evlenmedi. İstanbul'da yağan yağmur ardından karakoldan polis beni aradı, kardeşimin ağır hasta olduğun söyledi. Ağır hasta deyince ben zaten anladım. Hatta 'köprüde bulunan cenaze onamı ait' diye sordum. Polis arkadaş malesef dedi. İstanbul'da oğlum vardı onu teşhise gönderdim, ben Ordu'daydım burada. Onlar teşhis etti cenazeyi aldı, buraya getirdi. Yardımlaşmayı severdi dedi.

YARDIMSEVER OLDUĞU İÇİN BU LAKABI TAKMIŞLAR

Sezai Güdek'in akrabası olan Yüksel Oyun ise, Kendisi dayımın oğlu oluyordu. 'Cici baba' lakabını sonradan duyduk. Yardımsever olduğu için bu lakabı takmışlar. Uzun yıllar önce buradan gitti İstanbul'da mekan edindi. Televizyonda vefatını öğrendik. Yalnız yaşamayı seviyordu, kışın ağabeyinin yanına giderdi. Yazları Taksim, Kasımpaşa civarındaydı. Bizde gençliğimizde onun yanına gittik. İstanbul'da bize sahip çıkmıştı. Evde, otelde kalıyordu, yazları dışarıda kalmayı seviyordu. İyi bir insandı diye konuştu.

Sezai Güdek'in cenazesi, öğle vakti kılınanan namazın ardından dualarla Kayabaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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