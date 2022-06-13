Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ile birlikte meydana gelen selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi. Büyük bölümü su içinde kalan otomobilde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Önce otomobilde bulunan çocuk, aracın camından anne ve babası tarafından çıkarılıp, itfaiye aracındaki ekiplere uzatıldı. Daha sonra araçta bulunan kadın ve sürücü otomobilin camından çıkıp, ekiplerin yardımıyla itfaiye aracına alındı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

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