Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
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Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada

13.06.2022 16:14
Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada

Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kameradaANKARA'nın Akyurt ilçesinde dün meydana gele selde sürüklenen otomobilde mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı.

Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde dün meydana gele selde sürüklenen otomobilde mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ile birlikte meydana gelen selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi. Büyük bölümü su içinde kalan otomobilde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Önce otomobilde bulunan çocuk, aracın camından anne ve babası tarafından çıkarılıp, itfaiye aracındaki ekiplere uzatıldı. Daha sonra araçta bulunan kadın ve sürücü otomobilin camından çıkıp, ekiplerin yardımıyla itfaiye aracına alındı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

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