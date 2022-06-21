Son dakika haberleri: Selde otomobilin altında sıkışan motorlu kurye Samet Çakır, o anları AA'ya anlattı

Başkentte 10 gün önce etkili olan sağanağa, sipariş teslimi sonrasında yakalanan motorlu kurye Samet Çakır, ani bastıran yağış sırasında "canını kurtarmaya çalıştığını", suya kapıldıktan sonrasını hatırlamadığını anlattı.

Ankara'da 10 gün önce etkili olan sağanağın ardından oluşan sel sırasında park halindeki otomobilin altında sıkışan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 36 yaşındaki motorlu kurye Samet Çakır, Hacettepe Üniversitesi'nden taburcu edildi.

Çakır, olay anında ve sonrasındaki tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Mamak Misket Mahallesi'nde, sipariş teslimi için yola çıktığını söyleyen Çakır, "Ben siparişe gittim. Dönüşte çok ani şekilde yağmura yakalandım. Sağa sola kaçamadım. Her yerden üstüme su gelince motoru bir yerde sabitledim. Dayanabildiğim kadar direnmeye çalıştım, kapıldım suya." dedi.

Çakır, her şeyin çok ani geliştiğini belirterek, "Canımızı kurtarmaktı maksadımız, motoru atmaya kalktım atamadım, kaçmaya çalıştım kaçamadım, çok hızlı gelişti. Suya kapıldıktan sonra bilincimi kaybetmişim." ifadelerini kullandı.

Olayda 5 kaburgası, kalça kemiği ve sol kolu kırılan Çakır, gözlerini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açtığını, burada 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 8 gün tedavi gördüğünü anlattı.

"Müşteri sipariş verirse biz evimize ekmek götürüyoruz"

Çakır, şu an çalışamayacak durumda olduğuna işaret ederek, "Mesleğime devam etmek isterim ama motosikletim kullanılamaz halde. Malum sigorta da bunu karşılamıyor, doğal afet olduğu için. Ne yaparız, zaman neyi gerektirir bilmiyorum." dedi.

Her türlü hava koşulunda çalıştıklarına dikkati çeken Çakır, riskli hava durumlarında verilen siparişlere ilişkin şunları söyledi:

"Onlar sipariş verecek ki biz ekmek yiyeceğiz. Bizim işimiz bu. Yağmur, çamur fark etmez. Sadece o an için ani bir sele yakalandık. Müşteri sipariş verirse biz evimize ekmek götürüyoruz, yoksa yok. Tabii biraz empati kurmalarını isterim insanların. Çünkü zor bir süreç o yağmurda, çamurda motosiklet üzerinde ilerlemek. Meslektaşlarım da dikkat etsinler, acele etmesinler, Allah yardımcıları olsun, tekerleri düz bassın."

"Bir hak doğuyorsa, eşime iş vermelerini istiyorum"

Samet Çakır'ın hamile eşi Eylem Çakır da eşinin kaza haberini aldığında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastanedeki görevli polis beni aradı, 'Eşiniz kaza yaptı gelin' diye. Yani ne olduğunu anlayamadım ama çok büyük bir korkuyla gittim. Küçük çocuğum var onu annemlere bıraktım. Apar topar arabayla bir şekilde oraya ulaştık. Tedavi sürecinde olduğu için ilk anda doktorlardan bir bilgi alamadık. Daha sonra bir doktor geldi, açıklama yaptı. Eşimin entübe edildiğini, hayati tehlikesinin olduğunu söyledi. Rabbim o anları kimseye yaşatmasın. Çok kötü acılardı. İç kanama riski var dediler. Yoğun bakıma aldılar. Yani çok kötü bir süreçti."

Yağmurlu ve karlı havalarda eşi için çok endişelendiğini ve eve gelene kadar yolunu gözlediğini söyleyen Çakır, her koşulda aklının eşinde kaldığını dile getirdi.

Kaza anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerin altına kuryelerle ilgili hakaret içerikli yorum yapanlar olduğunu aktaran Eylem Çakır, "Onları vicdana davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çakır, "Sonuçta bu doğal afet olduğu için devlet büyüklerimizin maddi manevi destek olmalarını istiyoruz. Eşim her trafiğe çıktığında, her yağmur yağdığında yüreğim ağzımda olacak, 2 yaşında bir evladım var, hamileyim. Eğer böyle bir hak doğuyorsa, eşime iş vermelerini istiyorum." diye konuştu.