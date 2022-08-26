İzmir 'in Bornova ilçesinde de sağanak etkili oldu. Dereye dönen sokakta birinin, sel sularında şampuan ile yıkandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.