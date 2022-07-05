Son dakika haberi | Selde spor tesisleri zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Selde spor tesisleri zarar gördü

05.07.2022 15:33

Son dakika haber... Selde spor tesisleri zarar gördü Bartın'da yaşanan sel afetinde spor tesisleri de zarar gördü.

Selde spor tesisleri zarar gördü

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel afetinde spor tesisleri de zarar gördü. Kozcağız'da selle birlikte sentetik futbol sahasının sular içinde kalan zemini suların çekilmesiyle birlikte balçık içinde kaldı. Kuruyan balçık saha zeminin de büyük hasar oluşturdu.

Bartın'da yaşanan sel afetinden en çok etkilenen noktalardan biri Kozcağız beldesi oldu. Kozcağız'daki sentetik futbol sahası da dere yatağının taşması sonucu sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle beraber sentetik sahanın yüzeyi balçıkla kaplandı.

Kuruyan balçığın önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla temizleneceği ve bu çalışmanın ardından sahanın kullanılabilir olup olmadığının raporlanacağı ve rapor sonucuna göre sentetik sahanın yenilenmesi için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

Sahanın tamamını kaplayan balçık havadan dron ile görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Selde spor tesisleri zarar gördü - Son Dakika

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