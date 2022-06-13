Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

13.06.2022 20:17
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 dakika etkili olan yağış sele neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 dakika etkili olan yağış sele neden oldu. Aşırı yağışta sele kapılan karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Siverek'te akşam saatlerine doğru başlayan ve 20 dakika süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok yol ve cadde gölete dönerken, pazar esnafı da zor anlar yaşadı. Aşırı yağışın neden olduğu sel pazar yerinde yaklaşık yarım metre yüksekliğe çıkarken, bir pazarcının karpuzları sele kapıldı. Onlarca karpuzun selde sürüklenmesi ve vatandaşların karpuzları kurtarmaya çalışması cep telefonu ile görüntülendi.

İlçede yağışlar ara ara devam ederken, AFAD ve meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. - ŞANLIURFA

Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 20:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement