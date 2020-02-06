Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar - Son Dakika
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Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar

6 saat önce

MERSİN'de yüksek kesimlerde etkili olan sağanakla birlikte sel sularının sahile kadar sürüklediği kütükler, vatandaşlar tarafından toplandı.

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar, System.String[]

MERSİN'de yüksek kesimlerde etkili olan sağanakla birlikte sel sularının sahile kadar sürüklediği kütükler, vatandaşlar tarafından toplandı. Yakacak olarak kullanılmak üzere sel sularından toplanan odunlar için bazı vatandaşlar canını tehlikeye attı.

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde bulunan Toros, Aydınlar, Tozlu, Aslanlı ve Kösbucağı mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın oluşturduğu sel suları, Alata Deresi üzerinden Akdenize ulaştı. Sel sularının getirdiği odun parçaları ve kütükler vatandaşlar tarafından yakacak olarak toplandı. Bazı vatandaşlar büyük kütükleri kaldıramadığı için yanlarında getirdikleri testerelerle keserek, araca yükleyip evlerine götürdü. Bazı vatandaşlar ise, canını hiçe sayıp dev dalgalara rağmen denize girip odunları toplamak için büyük çaba sarf etti.

Selden gelen odunları toplamak için sahile gelen Ahmet Türkoğlu, "Her yıl buraya bir sel geliyor ve odunlar sahile vuruyor. Bizler fakir insanlarız. Her yıl gelen selden odunları toplayıp kışlık yakacağımızı çıkartıyoruz" dedi.

Alata Deresi üzerinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen Köprüsü de su seviyesinin yükselmesinin andından güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.


Aydınlar, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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