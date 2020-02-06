Son Dakika › Güncel › Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2) - Son Dakika
Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)
7 saat önce
TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZMersin'in Erdemli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ
Mersin'in Erdemli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.Debisi yükselen derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de kontrollü ulaşıma açıldı. Belediye Başkanı Tollu da çalışmaları yerinde inceledi. İlçede şu ana kadar herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Tollu, tüm ekipleriyle hazır olduklarını kaydetti.
Son Dakika Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi