Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3) - Son Dakika

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Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3)
7 saat önce
ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL
Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.
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