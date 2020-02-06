Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3) - Son Dakika

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL

Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.