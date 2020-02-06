Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3) - Son Dakika

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3)

7 saat önce

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi.

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3), System.String[]

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL

Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.


Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
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