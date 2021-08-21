Son dakika: SELDE TAHLİYE EDİLEN AYANCIK DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI - Son Dakika

SİNOP'un Ayancık ilçesinde etkili olan selin ardından sular altında kalan ve tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, yeniden hasta kabulüne başladı.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sular altında kalan ve tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, bugün yeniden hasta kabulüne başladı. Özellikle Ayancık Devlet Hastanesi'nde yoğun şekilde gerçekleşen çalışmaların ardından ilk etapta dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları birimleri hizmet vermeye başladı. Hastanede ilerleyen günlerde yapılacak çalışmalarla birlikte diğer birimleri de hizmete alınacağı öğrenildi.

'İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAYIZ'

Hastanede muayene olan Kazım Yüksel, hastanenin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Hastaneyi buraya yapandan da, bugün açılmasına vesile olan herkesten de Allah razı olsun. 10 gündür yatıyorum, yiyip içemiyorum. Bu hastane olmasa ne olacak benim halim İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız dedi.