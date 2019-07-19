Selde vefat eden Töngel, helikopter ile stada getirildi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bulunan kadın cesedinin Fatma Töngel'e (42) ait olduğu tespit edildi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:14 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu
köyü arasında dere yatağında bulunan kadın cesedinin Fatma Töngel'e (42) ait olduğu tespit edildi. Töngel'in cesedi helikopterle Akçakoca Stadı'na getirildi.
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