Son Dakika Haberleri: Selde vefat eden Töngel, helikopter ile stada getirildi
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Selde vefat eden Töngel, helikopter ile stada getirildi

25 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bulunan kadın cesedinin Fatma Töngel'e (42) ait olduğu tespit edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bulunan kadın cesedinin Fatma Töngel'e (42) ait olduğu tespit edildi. Töngel'in cesedi helikopterle Akçakoca Stadı'na getirildi.
Selde vefat eden Töngel, helikopter ile stada getirildi
Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:14 Kaynak: AA
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